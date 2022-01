Ranking "Perspektywy" 2022. Wybrano najlepsze licea i technika w kraju

Ranking Liceów i Techników „Perspektywy” 2022 został przygotowany po raz 24. W wypadku liceów brano pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach (także tych międzynarodowych) i wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. Technika miały jeszcze jedno kryterium, czyli wyniki uczniów z egzaminu zawodowego. W tym roku oceniano ponad 1,2 tys. liceów i 1,1 tys. techników. Ranking czasopisma „Perspektywy” jest jednym z najbardziej popularnych zestawień, na które zwracają uwagę ósmoklasiści przy wyborcze szkół średnich.

Ranking "Perspektyw" 2022. Najlepsze licea w kraju

Zwycięzcą rankingu liceów zostało XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie. Na najwyższym podium jest już po raz drugi (rok temu też zwyciężyło). Liceum zajęło też pierwsze miejsce w rankingu, w którym brano pod uwagę tylko wyniki maturalne. "Staszic" słynie przede wszystkim z klas matematyczno-fizycznych, od lat współpracuje z Politechniką Warszawską. Na drugim miejscu znalazło się Uniwersyteckie LO w Toruniu (w ubiegłym roku również na drugim miejscu), a za nim - tak jak w zeszłym roku - XIII LO w Szczecinie.

Miejsce czwarte należy do V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, piąte do III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, a szóste do XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Na siódmym miejscu uplasowało się LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Za nim jest VIII LO im. Władysława IV w Warszawie. Dziewiąte miejsce w rankingu "Perspektyw" przyznano LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, a 10. miejsce zajęło V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie.

Ranking "Perspektyw" 2022. Najlepsze technika w kraju

W rankingu techników pierwsze miejsce zajęło Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (woj. łódzkie). To spory awans, bo w ubiegłorocznym zestawieniu szkoła była na trzecim miejscu. Drugie miejsce w zestawieniu "Perspektyw" 2022 należy do Technikum Mechatronicznego nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie - w zeszłym roku ta szkoła widniała na czele stawki. Ostatnie miejsce na podium przyznano Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Zespole Szkół Łączności w Krakowie. To skok o trzy pozycje w porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem.

Czwarte miejsce zajęło Technikum Elektroniczne nr 7 im. WP w Bydgoszczy, piąte Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie, a szóste Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych Józefa Kustronia w Nowym Sączu. Na miejscu siódmym uplasowało się Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu, a na ósmym - Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju. W pierwszej dziesiątce zmieściło się również Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie. Tuż za nim - na miejscu 10. - jest Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku w Warszawie.

RadioZET.pl/Perspektywy