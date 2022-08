Maszyna do kopania ziemniaków wciągnęła włosy i zerwała skórę z głowy znajdującej się na polu 12-latce ze wsi Raszków (woj. świętokrzyskie). Dziewczynka śmigłowcem LPR została przetransportowana do szpitala, gdzie przeszła poważną operację.

Do wypadku doszło w sobotę 27 sierpnia ok. godz. 19 we wsi Raszków w powiecie jędrzejowskim (woj. świętokrzyskie). 12-letnia dziewczynka pomagała rodzicom i dziadkom w pracy na polu, gdzie kombajnem podpiętym do traktora kopali ziemniaki.

Raszków. Koszmar na polu. Maszyna zerwała 12-latce skórę z głowy

- Gdy maszyna się zatrzymała, dziewczynka weszła między traktor a kombajn. Ustalamy, jak to się stało, że tam się znalazła i co tam robiła - relacjonował w rozmowie z tvn24.pl Paweł Mara, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

- Traktor stał, ale wał do odbioru mocy kombajnu cały czas pracował, najprawdopodobniej dlatego, że ziemniaki przesypywane były na przyczepę. Dziewczynka miała włosy spięte w kucyk. Wałek wciągnął włosy i zerwał skórę z głowy 12-latki - dodał.

Rodzina dziewczynki natychmiast zaalarmowała służby ratunkowe. Śmigłowiec LPR przetransportował ją do szpitala w Krakowie. Z kolei przybyli na miejsce funkcjonariusze policji rozmawiali głównie z dziadkiem - rodzice mieli być w zbyt dużym szoku.

Wiadomo, że 12-latka przeszła już poważną operację, w przyszłości będzie musiała przejść także zabiegi rekonstrukcyjne. Stan jej zdrowia określany jest jako stabilny.

RadioZET.pl/tvn24.pl