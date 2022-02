Ratownicy GOPR okradzeni z wyposażenia. To kolejny taki przypadek

- Niestety, musimy poinformować o kolejnej kradzieży wyposażenia naszego pogotowia. Po kradzieży kurtki ratownika Grupy Karkonoskiej GOPR, którą na szczęście zwrócono, tym razem okradziono nas z radiostacji - poinformował cytowany przez Polską Agencję Prasową prezes Zarządu Głównego GOPR Paweł Konieczny

Ratownicy proszą o kontakt osoby, które mają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu złodziei. Skradzione radiostacje to model Motorola DP 3401. Ich numery wywoławcze to 69 i 63. Koszt jednego skradzionego zestawu to około 2,5 tys. zł.

Z uwagi na ustawienia radiostacji dla złodziei są one w zasadzie bezwartościowe. Wszelkie osoby mające informację o kradzieży prosimy o kontakt ze Stacją Centralną Grupy Podhalańskiej GOPR lub z najbliższą jednostką policji Paweł Konieczny, prezes GOPR

Ratownicy GOPR liczą na refleksję złodziei i zwrot radiostacji. Radiostacje są wykorzystywane przez ratowników GOPR pełniących dyżury na stacji narciarskiej. Za pomocą urządzeń są np. przekazywane informacje o potrzebnym sprzęcie medycznym czy potrzebie wezwania śmigłowca do poszkodowanego.

To już kolejna kradzież wyposażenia ratowników GOPR w ostatni czasie. Na początku grudnia ubiegłego roku ratownicy Karkonoskiej Grupy GOPR pomogli wychłodzonemu turyście, który postanowił w samych szortach zdobyć szczyt Śnieżki. Mężczyzna, nic nie mówiąc, "pożyczył" kurtkę od jednego z nich. Po dwóch tygodniach turysta odesłał kurtkę ratownikom wraz z przeprosinami.

RadioZET.pl/PAP (S. Bafia)/Facebook