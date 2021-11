"Duszą się flegmą, przechodzą ciężko". Ratownik o tym, jak pacjenci tłumaczą, że się nie zaszczepili

Czwarta fala koronawirusa przybrała na sile. Ratownik medyczny i rzecznik Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi Adam Stępka przyznał, że zdecydowana większość wezwań karetek do chorych z COVID-19 jest od osób niezaszczepionych. - Do wygrania z pandemią potrzebna jest odpowiedzialność społeczeństwa - podkreślił i powiedział, co w szpitalach mówią pacjenci, którzy odmówili przyjęcia szczepionki.

Koronawirus w Polsce wciąż stanowi zagrożenie. Z dnia na dzień przybywa zakażonych. W czwartek odnotowano kolejny rekord podczas czwartej fali. Eksperci podkreślają, jak ważne w walce z epidemią są szczepienia przeciw COVID-19. Większość osób hospitalizowanych odmawia przyjęcia szczepionki.

Ratownik medyczny z Łodzi Adam Stępka opublikował poruszający wpis. "Macie obawy przed szczepieniem przeciwko COVID-19? Ulegacie retoryce proepidemików? To powiem Wam coś... Pół godziny temu skończyłem 12-godzinny dyżur. 100 proc. moich dzisiejszych pacjentów z COVID-19 nie było szczepionych. Wszyscy wymagali transportu do szpitala. Wszyscy wymagali tlenoterapii o wysokim przepływie, w tym jedna osoba CPAPu (ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych). Wszyscy dusili się" – napisał na Facebooku. "Czy naprawdę warto ryzykować własnym życiem (i życiem bliskich osób) i ignorować możliwości?" – pytał.

Ratownik medyczny o czwartej fali COVID-19. Większość pacjentów to niezaszczepieni

Ratownik medyczny przyznał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że był to jego pierwszy dyżur, podczas którego wszystkie wezwania karetek do pacjentów z podejrzeniem COVID-19 były od osób niezaszczepionych. Jak jednak dodał, obecnie zdecydowana większość wyjazdów covidowych dotyczy tego typu pacjentów, a ich stan zdrowia często wymaga hospitalizacji.

- Nie jest tak, że jeździmy tylko i wyłącznie do osób nieszczepionych, bo osoby zaszczepione również chorują. Szczepionka nie chroni bowiem przed samym zachorowaniem, ale przed ciężkim przebiegiem choroby. I to, jako ratownicy medyczni możemy potwierdzić wieloma przykładami – zaznaczył Stępka.

Wskazał, że jedno z wezwań na jego dyżurze dotyczyło zaszczepionej i chorej na COVID-19 88-latki. Powodem zgłoszenia nie był jednak ciężki przebieg choroby, lecz złamanie nogi. - To był zwykły uraz ortopedyczny, jakich wiele. Pani była zaszczepiona, w bardzo dobrym stanie ogólnym, z saturacją 92 procent, nie wymagała tlenoterapii, można było skoncentrować się na zabezpieczeniu jej urazu – wyjaśnił.

Medyk o pacjentach. "Twierdzą, że szczepionka to eksperyment"

Dodał, że z chorymi na COVID-19 i zaszczepionymi osobami kontakt jest normalny i logiczny, nie mają one wysiłku oddechowego. Z kolei, gdy medycy udzielają pomocy nieszczepionym, wskazania dotyczące saturacji są bardzo niskie, często zagrażające życiu. Z powodu braku tlenu mówią one pojedynczymi wyrazami, męczą się podczas oddychania, mogą też dusić się flegmą. - Zdarzają się pacjenci z saturacją na poziomie 50-65 proc., czyli o wiele mniej niż wynosi norma. To osoby, które się duszą, zachorowanie przechodzą ciężko, w wielu przypadkach wymagają hospitalizacji i podłączenia do respiratora. Nie są to tylko osoby starsze, ale również w wieku 30-40 lat – powiedział Stępka.

Kiedy ratownicy pytają, dlaczego pacjenci nie zaszczepili się przeciw COVID-19, w odpowiedzi słyszą wiele wymówek. To – jak mówił rzecznik łódzkiego pogotowia – brak wiary w szczepionkę, przekonanie, że jest ona eksperymentem medycznym. - Zdarzają się pacjenci, którzy twierdzą, że medycy otrzymują za to pieniądze lub są przekonane, że są młode i przejdą zakażenie łagodnie. Nic bardziej mylnego – tłumaczył.

Stępka przyznał, że taka postawa podważa sens pracy ratowników medycznych i lekarzy oraz walki z epidemią. - To dla nas bardzo irytujące, że jako społeczeństwo nie chcemy korzystać z istniejącego antidotum. My medycy możemy zapracowywać się po ręce, nie wychodzić z dyżurów przez całe doby i jakoś to wytrzymamy, ale sami z tą pandemią nie wygramy. Do tego, żeby z nią wygrać, potrzebna jest odpowiedzialność społeczeństwa – podkreślił. Zaapelował do wszystkich o zaszczepienie się przeciwko COVID-19. Zaznaczył, że nie robimy tego tylko ze względu na własne bezpieczeństwo, ale również swoich najbliższych.

RadioZET.pl/PAP - Bartłomiej Pawlak