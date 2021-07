3-latka boso spacerowała po ulicy z psem. "Pobiegła za motylkiem"

We wtorek ok. godz. 14 do Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej (woj. łódzkie) zadzwoniła roztrzęsiona kobieta. Płacząc do słuchawki powiedziała, że zaginęła jej 3-letnia wnuczka, którą się opiekowała. Miejskie patrole natychmiast zostały skierowane do poszukiwań.

W tym czasie kobieta kierująca samochodem na jednej z rawskich ulic zauważyła małą dziewczynkę z psem idącą chodnikiem. Dziecko było bez ubrań i butów. Kobieta, nie widząc żadnego opiekuna, zatrzymała się, aby pomóc maluchowi. Zaledwie po chwili dotarł do nich także patrol, a 3-latka cała i zdrowa została odwieziona do babci.

Rawa Mazowiecka. 3-latka szła boso z psem po ulicy. Policja interweniowała

Funkcjonariusze ustalili, że dziecko wymknęło się z podwórka, gdy babcia na chwilę weszła do domu, a mama była w pracy. Dziewczynka powiedziała mundurowym, że "pobiegła za motylkiem i chciała iść do dzieci na plac zabaw".

Policjanci chwalili postawę dwóch mieszkanek Rawy, które widząc małe dziecko w niebezpiecznej sytuacji, natychmiast zareagowały. "Ważne jest również tłumaczenie dziecku, że zawsze może podejść do policjanta i znajdzie u niego pomoc. Pamiętajmy, że na rodzicach lub opiekunach ciąży obowiązek chronić dzieci przed niebezpieczeństwem, oraz nie dopuszczać do sytuacji, w których może być zagrożone życie albo zdrowie pociechy" - czytamy na stronie policji.

