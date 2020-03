Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 zmarła w wyniku powikłania po wirusie grypy typu A.

W związku z tym oraz licznymi zachorowaniami na grypę, a także sytuacją na świecie związaną z koronawirusem jeszcze w niedzielę profilaktycznie zaleciłem dezynfekcję szkoły. Podczas zwołanych spotkań z rodzicami wystosowaliśmy apel, aby w przypadku objawów przeziębienia u dzieci nie posyłali ich do szkół, tylko udali się do lekarza lub wezwali go do domu. O podobne zachowanie prosimy też nauczycieli