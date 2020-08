Jaz został opuszczony na Nidzie na wysokości wsi Rębów. Gwałtowny zrzut wody sprawił, że w górnej partii pozostało jej niewiele. Tysiące ryb udusiło się na mieliznach i przy brzegu.

We wsi Rębów na rzece Nidzie działa jaz i mała elektrownia wodna. Pierwszy z nich odpowiada za poziom spiętrzenia rzeki. Wskutek jego opuszczenia doszło do gwałtownego zrzutu wody, który okazał się zabójczy dla fauny żyjącej w rzece.

Wartość strat przyrodniczych jest ciężka do oszacowania

– ocenili specjaliści z Polskiej Akademii Nauk.

Jak podaje PAP, sprawa została skierowana do prokuratury.

Szacujemy, że zginąć mogło nawet kilkadziesiąt tysięcy ryb, których wielkość wynosiła od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Należy zaznaczyć, że ilość wylęgu oraz drobnego narybku, który w obecnym okresie występuje wśród roślinności zanurzonej w Nidzie, ze względu na swoje wymiary wynoszące od kilku do kilkunastu milimetrów jest nie do oszacowania