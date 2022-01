Kolejny rekord zakażeń. Wiceminister zdrowia podał nowe dane

Piąta fala koronawirusa przybiera na sile. Zgodnie z rządowymi prognozami, na początku lutego ma nastąpić szczyt zakażeń, jakiego w Polsce dotąd jeszcze nie notowano (nawet 140 tys. zakażeń na dobę). Tylko we wtorek resort zdrowia poinformował o 36 995 nowych przypadkach i 252 zgonach, do których przyczynił się COVID-19.

Szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Krzysztof Saczka na antenie Polsat News poinformował, że zbliża się kolejny niepokojący raport koronawirusowy. - Nie chciałbym uprzedzać wyników, które podaje Ministerstwo Zdrowia. Powiem tylko tyle, że dzisiaj faktycznie zanotujemy rekord zakażeń - powiedział.

Koronawirus w Polsce. Raport 26 stycznia

- Piąta fala nabiera rozpędu. Mamy dziś powyżej 50 tys. nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - powiedział w rozmowie z Interią wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał również: - To rekordowy wynik, a w najbliższych dniach będą kolejne zwyżki zakażeń, co widzimy w liczbie zleceń na badania PCR z POZ, ale także w liczbie wykonywanych testów - dodał.

Doprecyzował, że w ciągu doby wykonano 170 tys. testów na koronawirusa, co jest również wynikiem rekordowym. - Udział wariantu Omikron w nowych zakażeniach to dzisiaj 40 proc. To się bardzo dynamicznie zmienia i ta liczba bardzo szybko rośnie - mówił Kraska.

Z kolei Saczka wyjaśnił, że wariant Omikron niesie ze sobą mniej hospitalizacji, a "jako państwo jesteśmy przygotowani do wsparcia osób, które będą potrzebować hospitalizacji na dość wysokim poziomie". Dodał, że w środę może zostać przełamana bariera miliona osób, które obecnie znajdują się na kwarantannie.

Dopytywany o sprawdzanie certyfikatów covidowych, odpowiedział: - To może być jeden z elementów, który będzie przekonywał jednak osoby, które na dłuższą metę będą wolały jednak się zaszczepić niż poddawać ciągle testom albo nie mieć możliwości skorzystania z różnych ustaw, które będą dostępne tylko dla osób zaszczepionych.

Od czwartku w przypadku uczniów klas V szkoły podstawowej i wyższych oraz szkół średnich zostanie wprowadzona nauka zdalna (do końca ferii zimowych). - W szkołach w ciągu tygodnia, jeśli chodzi o ogniska, był to skok ok. 200 proc., a jeśli chodzi o liczbę osób objętych postępowaniem epidemiologicznym - zakażonych, poddanych kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym - mieliśmy w ciągu tygodnia skok o ponad 400 proc. - mówił Saczka.

