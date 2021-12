Czarna środa i rekord zgonów podczas 4. fali pandemii. Niewykluczone zaostrzenie restrykcji

Apogeum zakażeń koronawirusem w Polsce już za nami, niestety - jak wynika z najnowszego raportu resortu zdrowia - liczba zgonów utrzymuje się na wysokim poziomie. W ciągu doby zmarło 775 osób - to najwięcej w tej fali pandemii. Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej na Śląsku pytany był, czy planowane są kolejne obostrzenia epidemiczne. Premier podkreślił, że rząd koncentruje się na dwóch podstawowych działaniach - walce z COVID-19 i walce z inflacją.

Rekord zgonów w czwartej fali. Premier i rzecznik MZ o możliwych o obostrzeniach

Morawiecki przypomniał, że od 17 grudnia obowiązują nowe obostrzenia covidowe. - One są jednocześnie przeznaczone do stosowania przez podmioty gospodarcze, ponieważ dotyczą zmniejszenia możliwości korzystania z poszczególnych punktów usługowych, takich jak restauracje czy hotele. Wdrożyliśmy również naukę online do święta Trzech Króli - powiedział.

Premier zapowiedział, że w najbliższych dniach zostanie opublikowane rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień m.in. dla medyków. - To jest ten zestaw działań, o których pomyśleliśmy, wiedząc o tym, że czwarta fala się przedłuża. Wprawdzie ilość zakażeń maleje, ale mamy dramatycznie wysoką liczbę zgonów, stąd te wszystkie działania, stąd wzmocnienie i przyspieszenie programu szczepień, ale także obowiązek szczepień zwłaszcza dla medyków, może także dla służb mundurowych, te decyzje w najbliższych dniach zapadną - przekazał Morawiecki.

Do tematu obostrzeń podczas briefingu prasowego odniósł się także Wojciech Andrusiewicz. - Obostrzenia na święta pozostaną bez zmian - powiedział. Rzecznik MZ nie wykluczył jednak, że nowe restrykcje zostaną wdrożone przed końcem roku. - Zobaczymy po świętach, jak będzie wyglądała sytuacja covidowa - podsumował.

