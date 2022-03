W ciągu ostatniej doby do Polski przybyło 106 tys. osób z Ukrainy - powiedział w sobotę wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker. To najwięcej od 10 dni, kiedy rozpoczęła się rosyjska agresja na Ukrainę.

Rosja kontynuuje inwazję na Ukrainę. Z kraju uciekło już setki tysięcy osób, które znajdują schronienie głównie w Polsce. W sobotę wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker podał najnowsze dane na temat uchodźców.

- Od momentu rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę do dziś, granicę Rzeczypospolitej Polski z Ukrainą przekroczyło blisko 800 tys. osób uciekających przed bombami, które spadają na ich ojczyznę - powiedział na briefingu prasowym wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker.

Uchodźcy z Ukrainy uciekają do Polski. Najnowsze dane

Jak dodał, sobota jest 10. dniem, od kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. - W ciągu tego tygodnia tych działań (...) uruchomiliśmy w skali kraju 30 punktów recepcyjnych. Są także dodatkowe, mniejsze punkty organizowane przez samorządy - powiedział. Wiceminister przekazał, że funkcjonuje również 27 punktów informacyjnych, w których obywatele Ukrainy mogą otrzymać wszelką informację na temat pomocy, którą otrzymują w Polsce.

- W ciągu ostatniej doby przybyło do nas 106 tys. osób z Ukrainy. To pokazuje, że to jest najwyższa wynik w ciągu tych 10 dni. To pokazuje, że kolejne osoby docierają i tych osób w dalszym ciągu jest bardzo duża grupa - powiedział.

Przyznał, że punkty recepcyjne przy granicy polsko-ukraińskiej są oblegane.

Wojna w Ukrainie. Relacja na żywo. Najnowsze informacje

RadioZET.pl/PAP - Aneta Oksiuta, Paweł Auguff