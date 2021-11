Rekordowy wzrost zakażeń koronawirusem. Wiceminister zdrowia przekazał fatalne dane

– Mamy 18 550 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To jest wzrost tydzień do tygodnia o ponad 77 proc. – przekazał Radiu ZET wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Pytany o prognozę rozwoju epidemii w najbliższym czasie stwierdził, że czarny scenariusz przewiduje 40 tys. zakażeń dziennie. – Może to nastąpić za około 10 dni – ostrzegł wiceszef resortu zdrowia.