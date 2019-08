Aż 425 uczniów nie dostało się do żadnej ze szkół średnich – poinformowały w środę władze Poznania. Na takie osoby wciąż czekają wolne miejsca w liceach, technikach i szkołach branżowych. - To dramat młodych ludzi - podkreślił Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent Poznania.

W środę władze miasta podsumowały wyniki rekrutacji uzupełniającej. Brali w niej udział uczniowie, którzy podczas pierwszego naboru nie dostali się do wybranych placówek. W Poznaniu po pierwszym etapie rekrutacji problem dotyczył ok. 3,4 tys. osób.

Ogółem do poznańskich szkół złożono prawie 2,9 tys. wniosków, z czego zakwalifikowano blisko 2,5 tys. kandydatów. Przeszło 1,1 tys. zakwalifikowano do liceów, 1 tys. do techników, 312 do szkół branżowych.

Ilu uczniów nie dostało się do żadnej szkoły?

Do żadnej z wybranych placówek nie zakwalifikowało się 425 uczniów – 263 do liceów ogólnokształcących, 137 do techników, 25 do szkół branżowych. Czeka na nich w sumie 1186 wolnych miejsc: 69 w liceach ogólnokształcących, 261 w technikach i 856 w branżowych szkołach I stopnia.

Wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski przypomniał w środę, że tegoroczna rekrutacja była wyjątkowo trudna, ponieważ o możliwość kontynuowania nauki starali się jednocześnie absolwenci podstawówek i gimnazjów. Miasto w pierwszym naborze przygotowało ponad 16,1 tys. miejsc.

- Tak jak w przypadku innych skutków reformy oświaty, przygotowanie miejsc dla podwójnego rocznika spadło na barki samorządów. Pomimo braku wsparcia finansowego i organizacyjnego rządu, zrobiliśmy co w naszej mocy, by zapewnić uczniom wystarczającą liczbę miejsc w szkołach średnich. Niestety, wielu uczniów nie dostanie się do wybranego liceum lub technikum, mimo że ciężko pracowali i osiągnęli dobre wyniki w nauce – powiedział Wiśniewski.

Jak dodał, "to dramat młodych ludzi, który pokazuje, jak nieudolna była wprowadzona przez rząd reforma oświaty".

Kosztowna reforma edukacji

W pierwszym naborze do poznańskich szkół złożono ponad 17,8 tys. wniosków. Do wybranych placówek zakwalifikowało się blisko 14,4 tys. uczniów.

"Chęć nauki w danej szkole potwierdziło 87 proc. z nich, czyli blisko 12,5 tys., dlatego część zajętych w pierwszym naborze miejsc automatycznie się odblokowała" – podał poznański magistrat.

W drugim naborze miasto przygotowało 3864 miejsc we wszystkich typach szkół: 1204 w liceach ogólnokształcących, 1369 w technikach oraz 1291 w branżowych szkołach I stopnia.

Mariusz Wiśniewski podkreślił, że zakończenie procesu rekrutacji nie kończy problemu podwójnego rocznika.

Młodzi ludzie, którzy dostaną się w tym roku do szkół średnich, oraz ich starsi koledzy i koleżanki przez najbliższe 4-5 lat będą odczuwali skutki zaistniałej sytuacji. Niedogodności będą się wiązały z grafikiem zajęć, infrastrukturą oraz wyzwaniami kadrowymi. Dyrektorzy wszystkich typów placówek oświatowych muszą znaleźć dla podwójnego rocznika nauczycieli specjalistów Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent Poznania

Dodał, że do tego dochodzą koszty finansowe.

W Poznaniu, tylko w ciągu ostatnich czterech miesięcy tego roku, wydamy dodatkowe 20 milionów złotych. Przyszły rok to wzrost wydatków oświatowych o przeszło 100 milionów złotych, a już słyszymy zapowiedzi, że dużym miastom będzie obcinana subwencja oświatowa Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent Poznania

Teraz kandydaci, którzy dostali się do wybranej szkoły, muszą potwierdzić, że chcą w niej kontynuować naukę. Mają na to czas do 29 sierpnia. Komisje rekrutacyjne 30 sierpnia podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

