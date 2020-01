Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz (PSL) zwrócił się w listopadzie 2019 roku do metropolity przemyskiego abpa Adama Szala o zgodę na zmniejszenie liczby lekcji religii do jednej godziny lekcyjnej w tygodniu. Decyzję motywował szukaniem oszczędności w oświacie.

Sprawa wywołała ogromne poruszenie lokalnej społeczności. Szczególnie wybrzmiały głosy krytyczne. Biskup nie wyraził zgody, blokując de facto sprawę. Polskie prawo zezwala na obniżenie wymiaru lekcji religii tylko za zgodą biskupa diecezjalnego.

Podpisy będziemy nadal zbierać. Przychodzą do nas także liczne listy poparcia z rozmaitych miejsc w kraju

Jak zaznaczył inicjator akcji z podpisami, burmistrzowi mogło zależeć na czymś innymi niż samo ograniczenie godzin katechez.

W mojej ocenie burmistrzowi nie chodziło o to żeby się ten projekt udał. Z góry wiadomo było, że nie jest to możliwe. Natomiast chodziło o to, żeby wywołać pewien zamęt. Pokazać, że są środowiska, osoby dla których model oświaty w Polsce, w którym prowadzone są lekcje religii, jest nie przyjęcia

Adam Pęzioł