Remigiusz Pik nie żyje. Tragiczną wiadomość przekazali członkowie zespołu Shantymen, do którego należał wokalista. "Zabrał ze sobą w ostatni rejs swoją gitarę basową, wieczny uśmiech, wesołe historie i setki piosenek" – czytamy we wzruszającym wpisie.

Remigiusz Pik nie żyje. Wokalista zespołu disco polo Shantymen zmarł w wieku 54 lat. Mężczyzna walczył z chorobą nowotworową.

Remigiusz Pik zmarł w czwartek 25 lipca. Artysta był założycielem znanego zespołu disco polo Rem Faza, tworzył również muzykę typu szanty. Shantymen to jego drugi zespół. Muzycy opublikowali wzruszające oświadczenie w mediach społecznościowych. Przekazali także, kiedy odbędzie się pogrzeb wokalisty.

"Mamy smutną wiadomość dla naszych przyjaciół. Niestety, jeden z nas, szantymen z szantymenów, właśnie odpłynął do Hilo. Remigiusz Pik 1966-2020. Zabrał ze sobą w ostatni rejs swoją gitarę basową, wieczny uśmiech, wesołe historie i setki piosenek, które grały my cały czas za uchem. A nam zostaje go godnie pożegnać, tu na lądzie. Pogrzeb Remka odbędzie się w poniedziałek, 29 czerwca o godz. 15:00 w Kościele Parafialnym w Firleju. Pomyślnych wiatrów gdzieś tam, Remku!" – napisano.

Remigiusz Pik nie żyje

Remigiusz Pik był założycielem zespołu Rem Faza. Był liderem grupy i jednocześnie autorem piosenek, jego koncerty odbywały się na terenie całej Polski, a także w Belgii. Do największych hitów piosenkarza należą m.in. "To przez Ewę", "Laleczko mała" i "Oczy Twoje rozmarzone". W połowie lat 80. związał się z zespołem Szantymen. Muzycy wydali wspólnie 3 płyty. Remigiusz Pik ma na koncie również współpracę z muzykami, którzy obecnie wchodzą w skład grupy BAJM.

RadioZET.pl/Facebook/wp.pl