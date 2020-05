Poszukiwania nastolatków w Rewalu. Znaleziono sweter i ponad 20 kości

Sprawa zaginięcia 14-latków w Rewalu sięga 1999 roku. Andrzej Ziemniak i Łukasz Sas mieli uciec pod koniec marca z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Według jednej z teorii – do Szwecji. Matka Andrzeja nigdy w to nie uwierzyła. Podejrzewała, że mogło dojść do jakiegoś tragicznego zdarzenia, a ciało jej syna może być zakopane na terenie placówki. Kobieta zaznacza, że o zaginięciu dziecka dowiedziała się, gdy sama zadzwoniła do ośrodka w Wielkanoc.

– Pani powiedziała mi, że syn w Wielką Sobotę uciekł. Po jakimś czasie przemyślałam to... syn mógł nie uciec w Wielką Sobotę, tylko mogło go już nie być, gdy ja dzwoniłam i prosiłam go do telefonu – mówi pani Wiesława w rozmowie z Polsat News. Pracownicy ośrodka mieli jej wtedy powiedzieć, że 14-latek ma karę i nie może rozmawiać.

Warto podkreślić, że w 2017 sugerowano, że chłopcy mogli paść ofiarą seryjnego zabójcy. Tej hipotezy nigdy nie potwierdzono, ale też nie wykluczono. Sprawa trafiła do policyjnego archiwum.

Poszukiwania w Rewalu

Teraz, 21 lat po rzekomej ucieczce nastolatków, na terenie ośrodka wychowawczego w Rewalu trwają poszukiwania szczątków. We wtorek z dwumetrowego dołu na terenie placówki wykopano sweter. Zdaniem matki Andrzeja ubranie należało do jej syna. Ten sam sweter można zresztą zobaczyć na zdjęciu chłopców.

Z ustaleń reporterki Polsat News Anny Nosalskiej wynika, że kolejnego dnia koparka natrafiła na fragmenty kości i inny fragment odzieży. Pisze też o tym Marek Szwedowski, jasnowidz i prezes Stowarzyszenia „Przystań Nadzieja”, z którego inicjatywy prowadzone są prace.

"Podczas prac eksploracyjnych na terenie MOW w Rewalu w dniu 27 maja wykopaliśmy 22 kości oraz dolną część piżamy dziecięcej. Policja zabezpieczyła materiał dowodowy. Czekamy za wyniki analiz laboratoryjnych wszystkich kości oraz znalezionej odzieży" - napisał Szwedowski na Facebooku.

RadioZET.pl/Polsat News