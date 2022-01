Rezygnacja 13 z 17 członków Rady Medycznej przy premierze była jednym z ważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Symbolicznie pokazała rozdźwięk między zaleceniami ekspertów a ostrożną polityką rządu w dobie śmiercionośnej pandemii.

Temat paraliżu RM pojawił się w programie Bogdana Rymanowskiego w Polsat News. Przedstawiciele opozycji z PO i PSL nie kryli surowych ocen wobec takiego efektu działań rządu.

Opozycja po rezygnacjach w Radzie Medycznej. "W rządzie wygrywa zabobon"

– Jeżeli chodzi o członków Rady Medycznej, to myślę, że i tak oni bardzo długo wytrzymali, to że byli lekceważeni, że ich rady nie były uwzględnione, i muszę powiedzieć, że to jest jakaś skrajna głupota rządzących, że nie są w stanie słuchać ludzi mądrych. W zestawieniu nauka i cywilizacja kontra płaskoziemstwo i zabobon, w rządzie wygrywa zabobon – mówił poseł Marcin Kierwiński (PO).

Poseł PSL i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski dowodził, że rezygnacja większości ekspertów Rady Medycznej dowiodła, że rząd nie ma koncepcji walki z COVID-19. Ludowiec stwierdził, że "to dlatego profesorowie zrezygnowali z udziału w tej radzie, która ich zdaniem miała coraz bardziej jałowy charakter".

- Coś takiego jak strategia rządu do walki z pandemią nie istnieje. Za ten brak strategii - przede wszystkim - oskarżam rząd, bo codziennie z mapy Polski ginie jedna wieś, co tydzień jedna gmina, a od samego początku zginęło miasto wielkości Płocka – stwierdził Zgorzelski.

Krzysztof Bosak: "Odpowiadają za paraliż ochron państwa. Ośmieszyli się"

Odmienne zdanie w sprawie masowych rezygnacji z RM ma Konfederacja. Przedstawił je w studio Krzysztof Bosak. – Dla mnie rezygnacja większości członków Rady Medycznej była dobrą wiadomością. Uważam, że to oni odpowiadają za dotychczas realizowaną politykę przez państwo i większość ich rekomendacji została spełniona, np. lockdowny, które oni popierali – dodał Bosak.

Według lidera Konfederacji to członkowie Rady Medycznej "odpowiadają za częściowy paraliż funkcjonowania ochrony zdrowia, który wygenerował część zgonów nadmiarowych". - Ci ludzie się ośmieszyli - zakończył Bosak.

RadioZET.pl/Polsatnews.pl