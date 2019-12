Paweł Adamowicz został śmiertelnie dźgnięty nożem 13 stycznia podczas finału WOŚP w Gdańsku. Po niemal jedenastu miesiącach od tragicznych wydarzeń podejrzewany o zabójstwo Stefan W. może zostać znów przebadany. Chce tego rodzina zmarłego prezydenta miasta.

Jak przekazał mec. Jerzy Glanc, pełnomocnik rodziny Adamowiczów, w gdańskiej prokuraturze złożono już wniosek o powołanie nowego zespołu biegłych psychiatrów, który miałby od nowa zająć się sprawą i sporządzić nową opinię o stanie jego zdrowia oraz zbadać, czy w chwili zabójstwa był poczytalny.

– przekazał mec. Glanc.

Śledczy dysponują opinią na temat poczytalności podejrzanego, ale wciąż nie ujawnili, co w niej zawarto. Zdaniem rodziny prezydenta, z tej opinii nie wynika wprost, czy podejrzany o zabójstwo prezydenta był poczytalny.

Opinia nie odnosi się do szeregu kwestii, które naszym zdaniem są dość istotne, aby móc się wypowiedzieć co do stanu zdrowia. Chcemy dowiedzieć się, czy Stefan W. miał zniesioną zdolność rozpoznawania znaczenia swojego czynu i pokierowania swoim postępowaniem