Rodzina się pokłóciła. Skończyło się śmiercią 11 osób

Jedenaście osób zginęło, a sześć zostało rannych w piątek wskutek ataku uzbrojonego w broń palną mężczyzny we wsi w pobliżu Cetynii na południu Czarnogóry. Wśród ofiar śmiertelnych jest policjant - poinformowała telewizja RTCG, powołując się na czarnogórską policję.

Do tragedii doszło w Cetynii na południu Czarnogóry. "Tragedia rozpoczęła się od rodzinnej kłótni, po której uzbrojony mężczyzna wyszedł na ulicę i zaczął strzelać do przypadkowych osób. Napastnik otworzył również ogień do policji, po czym sam został postrzelony ze skutkiem śmiertelnym" - podała czarnogórska telewizja publiczna.

Cztery osoby przewieziono do szpitala w Cetynii, a dwie do stołecznego szpitala w Podgoricy. Według nieoficjalnych informacji napastnik strzelał również do dzieci.

