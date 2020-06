Rzecznik prasowa warmińsko-mazurskiej straży granicznej Mirosława Aleksandrowicz poinformowała, że informację o możliwości nielegalnego przekroczenia granicy przekazali Rosjanie.

- Strona rosyjska poinformowała polską Straż Graniczną o zadziałaniu urządzeń sygnalizacyjnych. Do akcji ruszyły wzmożone patrole i pojazd obserwacyjny - powiedziała. Rodzina Rosjan, 54-letni ojciec, 40-letnia matka i ich 14-letni syn szli do Polski nocą, ukrywali się w zaroślach, wąwozach. Cała trójka została zatrzymana.

- poinformowała Aleksandrowicz w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Rodzina została już przekazana rosyjskim służbom. Nie poinformowano jednak, z jakiego powodu Rosjanie próbowali opuścić swój kraj.

Przypomnijmy, że od ponad dwóch miesięcy, z powodu epidemii koronawirusa, zamknięte są granice, a ich przekraczanie obwarowane jest restrykcjami. Przyjeżdżając z innego kraju należy poddać się obowiązkowej kwarantannie, choć ten obowiązek nie dotyczy pracowników, uczniów bądź studentów transgranicznych (takich, którzy mieszkają blisko granicy z Niemcami bądź Czechami, lecz uczą się lub pracują na terenie tych państw).

Kiedy ponownie zostaną otwarte granice? Dokładnego terminu jeszcze nie podano. Przed dwoma tygodniami minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w rozmowie z Polsat News oceniła, że może się to wydarzyć już po 15 czerwca.

My również zakładamy, że jeśli sytuacja będzie rozwijać nie w szybszym tempie, niż ma to do czynienia teraz, po 15 czerwca będzie możliwe otwarcie granic. Mówię to z dużą rezerwą