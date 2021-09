- Zainteresowanie niemal zerowe - mówią dyrektorzy szkół o akcji szczepień przeciwko Covid-19 dla uczniów. Zamiast kolejki chętnych mają za to straszenie prokuraturą i kuratorium.

W teorii było tak. Do 5 września, czyli przez pierwszy tydzień szkoły nauczyciele mieli informować o możliwości szczepień. Np. na lekcjach o zdrowiu i spotkaniach z rodzicami. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało do tego nawet filmy, scenariusze lekcji i materiały edukacyjne o szczepieniach.

Od poniedziałku 6 września dyrektorzy mają zbierać deklaracje od rodziców i wypełnione formularze ze zgodą na szczepienie dzieci tak, by w trzecim tygodniu września (13.09-19.09) ruszyć ze szczepieniami uczniów. Tyle teorii.

Chętni na szczepienia przeciw Covid-19? Zero

- Wysłałem na librusie informację do rodziców, że gdyby chcieli zaszczepić dziecko, to jest taka możliwość - mówi Michał Różański, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Łodzi.

W większości szkół szumne akcje informacyjne sprowadzały się właśnie do elektronicznej wiadomości czy plakatu. Bo pierwszy tydzień szkoły, kiedy to według MEiN akcja miała się rozpocząć, to tak naprawdę dwa dni robocze.

Nawet jeśli lekcje i spotkania z rodzicami odbyły się, tak jak np. w XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, to efekty są raczej nikłe.

- Rozmawiałam już z częścią wychowawców i chętnych na razie zero - przyznaje Anna Koszycka, dyrektorka warszawskiego liceum.

Podobnie jest w Łodzi. Kuratorium oświaty jeszcze w wakacje podpisało porozumienie z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki, tak by bez problemu zespół lekarzy przyjechał do szkoły, w której będą chętni do szczepień. Akcja miała się rozpocząć nawet 1 września.

- Chętnych nie było, szkoły się nie zgłosiły - mówi Adam Czerwiński, rzecznik ICZMP. - Cały czas jesteśmy gotowi jechać ze szczepionkami - dodaje.

Zaznacza jednak, że optymalnie byłoby zebrać ok. 50 osób chętnych.

MEiN nie pozwoliło pytać, więc nie pytamy

Dyrektorzy od razu odpowiadają, że o takiej liczbie mogą raczej pomarzyć.

- Nie wiemy, czy chętnych nie ma, bo wszyscy już się zaszczepili, czy po prostu nie chcą się szczepić - mówi Koszycka.

Dyrektorzy nie mogą pytać o dane wrażliwe, bo zgodnie z prawem informacje o szczepieniach do takich należą, i nawet nie chcą pytać. Nieraz zanim zdążyli powiedzieć cokolwiek o akcji szczepień - tak jak zalecało MEiN - spadły na nich gromy.

- Na rozpoczęciu roku, gdy poprosiłem jednego z rodziców, by założył maseczkę, wchodząc do budynku, zaczął pytać, co to za przepisy. Podczas dyskusji zdążył złożyć skargę na mnie w kuratorium, więc już 1 września mieliśmy wizytatora. Będziemy mieć pewnie kolejne kontrole, gdy zacznę mówić o szczepieniach - opowiada Różański.

Na skrzynce zresztą ma już “wezwanie przed prokuratorskie” za “nakłanianie do przyjęcia szczepionek” od anonimowego nadawcy. Podobne maile dostały szkoły i przedszkola w Warszawie.

- Uaktywniły się ruchy antyszczepionkowe - nie ma wątpliwości Różański. Temat szczepień nie przechodzi bez echa także wśród uczniów.

- Organizowaliśmy wyjazd do Grecji w ramach projektu UE. Poprosiłam, by zaszczepić się przed podróżą, najlepiej dwoma dawkami. Pojawiły się wtedy pomruki niezadowolenia, niektórzy nawet odmówili przystąpienia do tego projektu - opowiadała w rozmowie z RadioZET.pl Beata Pośpiech, dyrektorka I LO im. Staszica w Zgierzu.

Właśnie z tych powodów - ewentualnych konfliktów w klasach i gróźb z zewnątrz - nauczyciele do tematu podchodzą raczej ostrożnie. Poza tym, jak mówią, nie są specjalistami i czują, że odpowiedzialność ministerstwo zrzuciło właśnie na nich.

- Przede wszystkim nie wiemy, czy będzie się opłacało szczepienia organizować w szkole - mówi Koszycka.

Jeśli np. zgłoszą się dwie osoby, szkoły będą kierować je po prostu do najbliższego punktu szczepień. Dyrektorzy widzą jeszcze jeden mankament w akcji. Jeśli szczepienia mają zacząć się w drugiej połowie września, to odporność dzieci uzyskają dopiero w połowie października, po ponad miesiącu chodzenia do szkoły.

Według szacunków Ministerstwa Edukacji i Nauki szczepienie przeciwko Covid-19 ma za sobą się około 30 proc. nastolatków w wieku 12-18 lat. Największy odsetek zaszczepionych jest na Mazowszu, najmniejszy na Podkarpaciu. Im młodsi, tym poziom wyszczepienia niższy - szczepionkę ma 41 proc. 18-latków, i niespełna 18 proc. 12-latków.

Zapisy na szczepienia dla tych starszych, 16- i 17-latków, zaczęły się w maju, miesiąc później program szczepień objął dzieci powyżej 12. roku życia.

RadioZET.pl