Do tragedii doszło 13 listopada. W Rokitnie (powiat bialski, woj. lubelskie) Eugeniusz S. nieumyślnie postrzelił ze sztucera 64-letniego myśliwego. – Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że podczas zgłoszonego polowania, jeden z jego uczestników, 56-letni mieszkaniec powiatu pruszkowskiego oddał niekontrolowany strzał z broni myśliwskiej – relacjonowała wówczas komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, rzecznik bialskiej policji, cytowana przez "Dziennik Wschodni".

Kula trafiła drugiego myśliwego. Ciężko ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala w Białej Podlaskiej. Eugeniusz S. został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. - Podejrzany przyznał się do dokonania zarzuconego mu przestępstwa i złożył obszerne wyjaśnienia. Z uwagi na dobro śledztwa brak podstaw do ujawniania ich treści - przekazała Polskiej Agencji Prasowej prokurator rejonowa w Białej Podlaskiej Edyta Winiarek.

Rokitno. Śmiertelnie postrzelił kolegę podczas polowania. Jest śledztwo

15 listopada postrzelony na polowaniu myśliwy zmarł. Prokuratura powołała biegłego, który ma pomóc w ustaleniu przyczyny i mechanizmu zgonu. Jak dodała Winiarek, czynności podejmowane przez śledczych mają na celu m.in. ustalenie, czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działaniem podejrzanego a śmiercią 64-latka. - Śledztwo w przedmiotowej sprawie jest w fazie początkowej, a przyjęta kwalifikacja prawna czynu może ulec zmianie w związku ze śmiercią pokrzywdzonego - poinformowała Winiarek.

- Po skompletowaniu materiału zostanie podjęta decyzja w zakresie kwalifikacji prawnej zarzuconego podejrzanemu czynu i sposobu zakończenia śledztwa - powiedziała prokurator. Dodała, że wobec podejrzanego nie stosowano środków zapobiegawczych. Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu grozi do 3 lat więzienia.

Do tragedii odniósł się Polski Związek Łowiecki. – Cała brać myśliwska ubolewa nad zaistniałym wydarzeniem. Zarząd Główny PZŁ został poinformowany o tym, jednak zgodnie ze statutem nie prowadzimy czynności wyjaśniających w tej sprawie czy w podobnych wypadkach – mówił Dominik Szary, rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego, cytowany przez "Dziennik Wschodni". – Wiem jednak, że zarząd okręgu w Białej Podlaskiej podejmuje działania, mające na celu wsparcie rodziny zmarłego myśliwego – dodał.

RadioZET.pl/PAP- Autor: Piotr Nowak/"Dziennik Wschodni"