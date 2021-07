Prof. Roman Dziergwa zaginął. Miał wyjechać na konferencję naukową do Włoch

Prof. Roman Dziergwa zaginął i jest poszukiwany przez policję w Poznaniu, do której wpłynęło zgłoszenie od rodziny. 65-latek wyjechał 24 lipca na konferencję naukową do Włoch. Od tego dnia bliscy nie mają z nim kontaktu. Wiadomo też, że nie dotarł na miejsce.

Prof. Roman Dziergwa z UAM zaginął. Miał wyjechać na konferencję naukową do Włoch

Prof. Roman Dziergwa jest pracownikiem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kieruje Pracownią Polsko-Niemieckich Stosunków Literackich i Teorii Mediów w Instytucie Filologii Germańskiej.

O tym, że profesor nie dotarł na konferencję, poinformował jeden z jej uczestników. "Prof. Roman Dziergwa nie dotarł do nas do Palermo. Miał jechać pociągiem przez Wrocław, Wiedeń, Rzym. W Wiedniu mógł się wybrać do miasta, bo miał tam kilkugodzinny pobyt. Może ktoś go tam widział? Może są jakieś informacje w internecie na temat jakichś zdarzeń, które można powiązać z tym zaginięciem? Bądźcie czujni i jakby co, informujcie!" - napisał na Facebooku Maciej Mackiewicz z UAM. Również władze poznańskiej uczelni zaapelowały o pomoc w odnalezieniu profesora Dziergwy.

Poznańska policja opublikowała zdjęcie i rysopis zaginionego mężczyzny. Prof. Roman Dziergwa jest szczupłej budowy ciała, ma około 186 cm wzrostu. Często nosi czapkę z daszkiem oraz granatową, cienką kurtkę.

"Wszystkich, którzy znają jego aktualne miejsce pobytu, prosimy o kontakt z policjantami z Nowego Miasta pod numerem tel. 47 77 123 11/12 lub 112!" - apeluje Komenda Miejska Policji w Poznaniu.

