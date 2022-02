Nie żyje Roman Kostrzewski, legenda polskiego metalu. "Zasnął spokojnie, już go nie boli"

"I stało się to, czego przez długi czas nie chcieliśmy dopuścić do świadomości, liczyliśmy, że sprawy potoczą się inaczej, a zamiast tej informacji przeczytacie informację o zbliżających się koncertach albo premierze płyty. Niestety… Z wielkim smutkiem i pogruchotanymi sercami informujemy, że dziś odszedł od nas Romek. Zasnął spokojnie, otoczony dobrą opieką i bliskimi. Już go nie boli" - napisano na profilu. Kostrzewski zmarł w wieku niespełna 61 lat.

Roman Kostrzewski urodził się 15 lutego 1960 r. w Piekarach Śląskich. W 1981 r. dołączył do zespołu Kat, z którym w 1985 r. nagrał pierwszą płytę "666" i jej anglojęzyczną wersję "Metal and Hell". Uczestniczył w projektach muzyków "Leśniczówki" - Józefa Skrzeka, Leszka Windera, Jerzego Kawalca i innych śląskich muzyków. Po zmianie składu Kata pracował nad jego następnym albumem "Bastard".

Od 1995 r. realizował również przedsięwzięcia solowe i występy gościnne m.in. na płycie blackmetalowego zespołu Besatt. Założył także formację Alkatraz, z którą w 2001 r. nagrał płytę "Error". Po reaktywowaniu zawieszonej działalności zespołu Kat, wyruszył z nim w trasę koncertową, a w związku z dalszymi nieporozumieniami związanymi z formacją kontynuował jej nurt artystyczny pod nazwą Kat & Roman Kostrzewski.

W 2016 r. wydano biograficzną książkę "Roman Kostrzewski. Głos z ciemności", gdzie znalazły się wątki związane z dzieciństwem artysty w domu dziecka i działalnością w grupie Kat. Kostrzewski jest uznawany za jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiego metalu i jednego z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów gatunku, a Kat zaliczany jest - obok TSA i Turbo do tzw. Wielkiej Trójcy Polskiego Metalu. Bratanicą Kostrzewskiego jest modelka Viola Kołakowska.

