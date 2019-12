Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Sąd Okręgowy w Katowicach skazał dziś b. członka plutonu specjalnego ZOMO Romana S. Oskarżony, jako 24-latek, strzelał do górników w kopalni Wujek w 1981 roku. Od milicyjnych kul zginęło wtedy dziewięciu protestujących, a 21 zostało rannych. Pacyfikacja Wujka była największą tragedią stanu wojennego. Funkcjonariusze ZOMO przez lata wymykali się wymiarowi sprawiedliwości, a postępowania sądowe, już w wolnej Polsce, toczyły się w ślamazarnym tempie.

W piątkowym wyroku sąd wymierzył S. karę 7 lat więzienia. Złagodził ją o połowę na mocy amnestii. Roman S. przez wiele lat żył zagranicą, zrzekł się obywatelstwa polskiego. Ścigany przez IPN, z Europejskim Nakazem Aresztowania został zatrzymany 17 maja tego roku w Chorwacji. Władze tego kraju zgodziły się na wydanie go polskim organom sprawiedliwości.

W dzisiejszym orzeczeniu, sądu drugiej instancji, sędzia Maciej Dutkowski podkreślił, że działania milicji w Wujku były akcją zaczepną

Nie było podstaw do podjęcia interwencji, w szczególności do użycia broni palnej. Użyto jej żeby zabić - były to strzały mierzone, w newralgiczne części ciała. Strzelano nawet do górników, którzy próbowali udzielić pomocy kolegom

sędzia Maciej Dutkowski