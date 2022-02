Koło Częstochowy znaleziono zwłoki kobiety i psa. To może być zaginiona Aleksandra albo Oliwia

Aleksandra i jej córka Oliwia zaginęły 10 lutego. 45-latka i 15-latka ostatni raz były widziane, jak wychodziły wraz z psem ze swojego mieszkania przy ul. Bienia. Od tego momentu nie nawiązano z nimi kontaktu.

W poniedziałek serwis Dziennikzachodni.pl podał, że w miejscowości Romanów w powiecie częstochowskim znaleziono zwłoki kobiety i psa. Ciało może należeć do Aleksandry lub Oliwii. Jeszcze w poniedziałek ma się odbyć konferencja prasowa dotycząca sprawy zaginięcia kobiet.

Zwłoki kobiety i psa w Romanowie

- W kompleksie leśnym niedaleko Romanowa odnaleziono zwłoki płci żeńskiej oraz psa. W oczywisty sposób wiążemy to znalezisko z poszukiwaniami zaginionych kobiet - przekazał w rozmowie z RadioZET.pl prok. Budzik. Dodał, że na zwłoki trafiono w wyniku intensywnych poszukiwań ze strony policji i innych służb. - Zatrzymany w sprawie Krzysztof R. nadal korzysta ze swoich uprawnień i odmawia składania wyjaśnień - dodał prok. Budzik.

Policjanci nadal przeczesują teren w okolicach Romanowa celem odkrycia ciała drugiej poszukiwanej kobiety. Częstochowska prokuratura planuje konferencję prasową.

Krzysztof R. z zarzutami zabójstwa Aleksandry i Oliwii

Poszukiwania 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii rozpoczęły się ponad tydzień temu. W czwartek 10 lutego kobiety, wraz z psem rasy shih tzu, w nieznanych okolicznościach opuściły mieszkanie w Częstochowie przy ul. Bienia i nie nawiązały kontaktu z bliskimi. W minioną środę zarzut podwójnego zabójstwa usłyszał 52-letni znajomy Aleksandry, który został aresztowany. Podejrzany nie przyznał się do winy i nie złożył wyjaśnień.

Jak wynika z ostatnich ustaleń, ford focus należący do Aleksandry 10 lutego miał poruszać się po drodze krajowej nr 91 w rejonie Romanowa i dalej w kierunku Katowic – to tam teraz skierowano poszukiwania, wcześniej koncentrowały się one w okolicy ogródków działkowych w Częstochowie, gdzie Aleksandra miała swoją altanę, a w pobliżu stoi altana należąca do jej znajomego Krzysztofa R. To ten mężczyzna został zatrzymany i aresztowany pod zarzutem zabójstwa obu kobiet.

Śledztwo dotyczące zabójstwa Aleksandry i Oliwii Wieczorek przejęła Prokuratura Okręgowa w Częstochowie. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów prowadzonych czynności – nie wiadomo, jakie dowody przemawiają za winą R., czy i jakie zabezpieczono ślady zbrodni oraz jaki mógł być jej motyw.

