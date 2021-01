Ksiądz z miejscowości Ropica Polska każe podpisywać młodzieży przystępującej do bierzmowania szokujące oświadczenia. Mają poświadczyć, że nie popierają Strajku Kobiet – inaczej nie będą mogli przystąpić do sakramentu. Rodzice dzieci uczęszczających do parafii są oburzeni.