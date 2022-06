"Rosja jest zagrożeniem dla NATO. Najwyższy czas, żeby całkowicie zmienić podejście"

Andrzej Duda przed wylotem na szczyt NATO do Madrytu udzielił wypowiedzi dla mediów. - Mam nadzieję, że szczyt NATO będzie przełomowy. Dziś Rosja jest największym zagrożeniem dla państw Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział prezydent RP.

We wtorek w Madrycie rozpoczyna się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego z udziałem m.in. prezydenta USA Joe Bidena i prezydenta RP Andrzeja Dudy. NATO ma tam przyjąć swoją nową Koncepcję Strategiczną, która będzie zawierać cele i zadania organizacji na najbliższą dekadę.

- Jedność wobec rosyjskiej agresji jest najważniejsza. Ważne jest, by odpowiedź NATO była twarda i silna. W koncepcji strategicznej z 2010 Rosja była nazywana partnerem, dziś jest czas najwyższy na to, aby całkowicie zmienić to podejście – powiedział prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, "dziś Rosja jest największym zagrożeniem dla państw NATO".

Oczekiwania Andrzeja Dudy

- Zabiegamy o wzmocnienie obecności NATO na wschodniej flance Sojuszu oraz wzmocnienie jego gotowości. Również mam nadzieję, że podczas szczytu padną konkretne zapewnienia jeżeli chodzi o przyszłą obecność w Sojuszu Szwecji i Finlandii – powiedział Duda. Prezydent RP zapewnił, że po powrocie ze szczytu, w poniedziałek, zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego.

RadioZET.pl