Rosja usankcjonowała kradzież wynalazków z "wrogich krajów". Wydano dekret w tej sprawie

Jeżeli ktoś naruszy w Rosji polski patent, np. dotyczący wynalezionego leku, właściciel patentu będzie mógł go pozwać. Ale jeśli wygra tę sprawę w sądzie, nie otrzyma żadnego odszkodowania - tłumaczy Radiu ZET jeden z rzeczników patentowych.

W rosyjskim dekrecie, który otrzymali polscy rzecznicy patentowi, jest zapis: "W stosunku do posiadaczy patentów związanych z obcymi państwami, które dopuszczają się nieprzyjaznych działań przeciwko rosyjskim podmiotom prawnym i osobom fizycznym (w tym, jeśli tacy posiadacze patentów mają obywatelstwo tych państw, ich miejscem rejestracji, miejscem prowadzenia przedsądowej działalności gospodarczej lub miejscem uzyskiwania przez nich przedsądowego zysku z takiej działalności są te państwa), kwota odszkodowania wynosi zero".

Rosja będzie kraść patenty bez konsekwencji? "Przepis odnosi się do wszystkich patentów"

- Z tego dekretu nie wynika, że nie będzie można kogoś pozwać za naruszenie patentu. Wynika z niego wprost, że w przypadku jeżeli będziemy dochodzić roszczeń odszkodowawczych, to wysokość odszkodowania będzie wynosić zero procent rzeczywistego dochodu osoby, która naruszyła patent - mówi Dariusz Piróg z kancelarii Patpol Legal Piróg i Wspólnicy.

- Sprowadza się to do tego, że jeżeli ktoś naruszy mój patent w Rosji, to na podstawie tego dekret, w praktyce nie mogę otrzymać odszkodowania za takie naruszenie. W dekrecie nie ma ograniczenia rodzaju technologii objętej patentem. Ten przepis odnosi się do wszystkich patentów. Chodzi o patent należący m.in. do obywatela kraju dopuszczającego się nieprzyjaznych działań przeciwko rosyjskim osobom fizycznym i prawnym - dodał Piróg.

Urzędnicy w Moskwie w następnym kroku rozważają możliwość zniesienia ograniczeń dotyczących znaków towarowych. Mogłoby to pozwolić na dalsze korzystanie z logo światowych marek, które wycofują się z Rosji, takich jak np. McDonald's.

RadioZET.pl