Rosja wstrzymała dostawy gazu do Polski. Jest reakcja Mateusza Morawieckiego

Gazprom poinformował we wtorek PGNiG, że od środy 27 kwietnia, od godziny 8:00 czasu polskiego, nastąpi całkowite wstrzymanie dostaw gazu w ramach kontraktu jamalskiego - podała polska spółka. Podanym przez Gazprom powodem jest odrzucenie przez PGNiG płatności w rublach. - Mamy nasze magazyny wypełnione w 76 proc. To jest wysoki poziom wypełnienia - ocenił premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki skomentował decyzję Gazpromu o wstrzymaniu dostaw gazu do Polski. - Mamy nasze magazyny wypełnione w 76 proc. To jest wysoki poziom wypełnienia - dużo wyższy niż większości krajów Europy. Dlatego także i w tym przejściowym czasie, zanim gazociąg bałtycki nie zostałby uruchomiony, będziemy mogli czerpać z tych naszych zasobów, jak również pozyskiwać gaz ze wszystkich możliwych innych kierunków - powiedział premier.

- Przypomnę, że mamy interkonektory do Niemiec, do Republiki Czeskiej, a także nasz gazoport w Świnoujściu, który może przyjmować jeszcze większe ilości gazu skroplonego - dodał.

Gazprom wstrzymuje dostawy gazu do Polski. Jest reakcja Morawieckiego

- Jesteśmy przygotowani na zupełne odcięcie dopływu rosyjskich surowców - oświadczyła we wtorek minister klimatu Anna Moskwa. Jak przypomniała, Gazprom poinformował PGNiG, że przerywa dostawy gazu z powodu odmowy płatności w rublach.

- Od pierwszego dnia wojny deklarujemy, że jesteśmy gotowi na pełną niezależność od rosyjskich surowców - zaznaczyła minister. Jak podkreśliła, ani dekret prezydenta Rosji o płatnościach w rublach, ani pismo wzywające do regulowania płatności w rublach, które PGNiG otrzymało od Gazpromu nie są dla spółki zobowiązujące.

- Wszyscy dotychczasowi odbiorcy gazu w Polsce otrzymają ten surowiec na poziomie, na jakim otrzymywali go do tej chwili - zapewnił we wtorek pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

- Gaz-System dysponuje w tej chwili różnymi wejściami do polskiego systemu przesyłowego. To jest Gazoport w Świnoujściu, który został rozbudowany w ostatnim czasie do możliwości przekazywania do naszego kraju 6,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie, mamy wejścia z Niemiec, mamy możliwość fizycznego rewersu gazu w Gazociągu Jamalskim - dodał. Naimski przypomniał też, że 1 października uruchomiony będzie Baltic Pipe.

RadioZET.pl/ PAP