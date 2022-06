Rosjanie ćwiczyli atak na Litwę i Polskę. "Działania Putina są bardzo agresywne"

Na Morzu Bałtyckim co rusz są prowokacje rosyjskich myśliwców. Mamy czas wojny i musimy być na to przygotowani – mówił w środę wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Polityk przypomniał, że podczas jesiennych ćwiczeń Zapad'21 Rosjanie ćwiczyli atak na Litwę i Polskę. – Działania Putina w stosunku do państw bałtyckich są bardzo agresywne w ostatnich miesiącach czy latach – dodał.

Blokada Kaliningradu rozwścieczyła administrację Putina. W poniedziałek MSZ Rosji zażądało od Litwy natychmiastowego zniesienia "wrogich restrykcji" i zastrzegło sobie prawo "do podjęcia działań w celu ochrony swoich interesów narodowych". We wtorek szef litewskiego MSZ Gabrielius Landsbergis ocenił, że "narracja Rosji jest po prostu częścią jej wojny z Zachodem".

Konflikt wokół Kaliningradu. "Cały czas są rosyjskie prowokacje"

O sytuację wokół Kaliningradu był pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. – Cały czas są rosyjskie prowokacje. Na Morzu Bałtyckim co rusz następują prowokacje ze strony czy to myśliwców rosyjskich, czy innych działań, które absolutnie są prowokacyjne – odparł. Zaznaczył, że "mamy czas wojny i musimy być przygotowani na takie sytuacje".

Wiceminister zwrócił uwagę, że Rosjanie bardzo długo przygotowywali się do wojny w Ukrainie, a na początku lutego w okolice Kaliningradu przypłynęły dwa gazowce, aby zabezpieczyć energetycznie tę eksklawę. – Oczywiście część wojska (z obwodu kaliningradzkiego) została przerzucona do walki w Ukrainie, ale to wciąż pozostaje bardzo mocno zmilitaryzowany teren – podkreślił. Zapewnił, że NATO "bardzo bacznie" przygląda się tej sytuacji.

Skurkiewicz potwierdził, że podczas jesiennych ćwiczeń Zapad'21 Rosjanie ćwiczyli atak na Litwę i Polskę. Dodał, że "działania Putina, Kremla, Rosji w stosunku do państw bałtyckich, do Polski, ogólnie w stosunku do wschodniej flanki NATO, są bardzo agresywne w ostatnich miesiącach i latach".

Jednocześnie podkreślił, że "Polska, Litwa, Łotwa i Estonia są członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, największego i najsilniejszego sojuszu światowego". – Art. 5 traktatu waszyngtońskiego działa i może być użyty w każdej chwili w obronie jednego z państw, czy każdego innego państwa NATO – oświadczył.

RadioZET.pl/PAP