"Rosjanie mogą zaatakować środki wojskowe w Polsce". Polski generał ostrzega

Rosjanie przeprowadzili we wtorek atak rakietowy 15 km od polskiej granicy. Kreml pochwalił się, że zniszczony został magazyn z dostawami polskiej broni, ale nie jest to potwierdzona informacja. Były szef BNN generał Stanisław Koziej ostrzegł w rozmowie z Faktem, że Moskwa może posunąć się do ataku na cele leżące już na terytorium Polski, by zniszczyć "środki pomocowe i wojskowe" dla Ukrainy.