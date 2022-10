Rosjanin uciekł do Polski. Opowiada, co go szokuje. "Jak wy tak żyjecie?"

Wiaczesław to Rosjanin, który w lutym uciekł ze swojego kraju do Polski i od 8 miesięcy mieszka w Gdańsku. Prowadzi też swój kanał na YouTube i w jednym z ostatnich filmików zaprezentował dziesięć różnic między Polską a Rosją. Dotyczą one m.in. infrastruktury oraz transportu publicznego.