Rośnie sprzeciw wobec lex Czarnek 2.0. Nowa inicjatywa "Nauczycieli Roku"

19 laureatów plebiscytu “Nauczyciel Roku” z lat 2002-2022 podpisało się pod listem otwartym do prezydenta, senatorów i posłów, w którym wymieniają zagrożenia, jakie niesie wprowadzenie w życie przepisów lex Czarnek 2.0. Prace nad projektem ustawy trwają obecnie w Sejmie.

List rozpoczyna się od słów weteranki powstania warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej, które wypowiedziała na gali tegorocznego plebiscytu: “Nauczyciel musi być człowiekiem wolnym! Musi mieć swoją godność człowieczą, ale także przez państwo dane mu warunki do tego, by go szanowano”.

List laureatów plebiscytu "Nauczyciel Roku" przeciw lex Czarnek 2.0

Nauczyciele napisali, że ta wypowiedź skłoniła ich do zabrania głosu ws. projektu ustawy zmieniającej Prawo oświatowe, nazywanej lex Czarnek 2.0. “Jako Nauczyciele Roku wybierani od 20 lat, jako ci, którym leży na sercu dobro polskiego ucznia i polskiej szkoły (ponad podziałami, za to w imię rzetelnej edukacji, w imię wolnej szkoły, w imię dobrostanu nauczycieli, dzieci i młodzieży), wyrażamy ogromne zaniepokojenie tym projektem nowelizacji” - napisali.

Laureaci plebiscytu "Nauczyciel Roku" są zdania, że poselski projekt ustawy stanowi zagrożenie dla funkcjonowania publicznej edukacji opartej na kulturze dialogu, relacjach interpersonalnych i poszanowaniu różnych punktów widzenia. Wymienili główne wady, które według nich zawiera nowelizacja:

zmarginalizowanie roli dyrektorów, nauczycieli i rodziców w szkołach (większa kontrola i decyzyjność po stronie kuratorów);

utrudnienie i zminimalizowanie działalności organizacji pozarządowych w szkołach, bo o tym, jakie organizację będą mogły współpracować ze szkołą, będzie decydować kurator, a nie uczniowie, nauczyciele i rodzice;

pozorne zwiększenie roli rad rodziców, a w rzeczywistości wydłużenie procedur; ostatecznie i tak kurator będzie mógł zanegować jakąkolwiek decyzję rodziców;

praktycznie całkowite wykluczenie nauczycieli z procesu decydowania o zajęciach prowadzonych przez organizacje społeczne;

ustawa nie przewiduje inicjowania działań przez nauczycieli, którzy najlepiej mogą rozpoznać potrzeby edukacyjne uczniów;

ograniczenie możliwości realizacji edukacji domowej; wprowadzane zapisy ograniczają wielu dzieciom kontynuowanie nauki w dotychczasowej formie.

Nauczyciele podkreślili, że edukacja to nasza wspólna sprawa. “Twórzmy szkołę, w której podstawą są relacje, podmiotowość i wzajemne zaufanie wszystkich stron tworzących szkolne społeczności” - zaapelowali. Posłów i senatorów poprosili o wzięcie pod uwagę ich wątpliwości i odrzucenie zmian, które wprowadza lex Czarnek 2.0. Zwrócili się także do prezydenta, aby wsłuchał się w głos środowiska nauczycielskiego i zareagował. Warto przypomnieć, że poprzednią ustawę, która zawierała bardzo podobne przepisy, Andrzej Duda zawetował.

Pod listem otwartym podpisali się:

Grzegorz Lorek, Nauczyciel Roku 2002

Bogumiła Bąk, Nauczyciel Roku 2003

Wiktor Kamieniarz, Nauczyciel Roku 2004

Danuta Konatkiewcz, Nauczyciel Roku 2006

Wiesław Włodarski, Nauczyciel Roku 2007

Dariusz Kulma, Nauczyciel Roku 2008

Radosław Moskal, Nauczyciel Roku 2009

Marek Golka, Nauczyciel Roku 2010

Anna Sosna, Nauczyciel Roku 2011

Marzena Kędra, Nauczyciel Roku 2012

Marcin Zaród, Nauczyciel Roku 2013

Barbara Halska, Nauczyciel Roku 2014

Katarzyna Nowak-Zawadzka, Nauczyciel Roku 2015

Joanna Urbańska, Nauczyciel Roku 2016

Marta Florkiewicz-Borkowska, Nauczyciel Roku 2017

Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018

Zyta Czechowska, Nauczyciel Roku 2019

Dariusz Martynowicz, Nauczyciel Roku 2021

Iwona Pietrzak-Płachta, Nauczyciel Roku 2022

