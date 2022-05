Rosyjski Dzień Zwycięstwa w Warszawie? MSZ: negatywne stanowisko

Wojna w Ukrainie weszła w szczególną fazę. Rosja, która co roku z wielką pompą obchodzi 9 maja Dzień Zwycięstwa, potrzebuje sukcesu, którym Putin mógłby się pochwalić podczas uroczystości. Ukraińcy chcą z drugiej strony jak najbardziej popsuć rosyjskie święto, zadając siłom inwazyjnym jak największe straty.

Rosja zamierza obchodzić Dzień Zwycięstwa także w Warszawie – zapowiedziała rosyjska ambasada. Ostro przeciwstawił się temu prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, prosząc MSZ o wsparcie w zablokowaniu prowokacyjnej inicjatywy. Ministerstwo odpowiedziało, że przekazało już rosyjskiej ambasadzie negatywne stanowisko.

Warszawa zabroni Dnia Zwycięstwa? MSZ odpowiedziało Trzaskowskiemu

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski napisał w sobotę w mediach społecznościowych, że ambasada Rosji chce uczcić 9 maja w Warszawie i zwróciła się do MSZ o wsparcie.

- Stanowczo się temu sprzeciwiam. Żadna polska instytucja publiczna nie powinna do tej inicjatywy przyłożyć ręki. Więcej - powinno się jej zakazać. Nie ma mojej zgody na święto agresora w Warszawie - napisał Trzaskowski. Do wpisu załączył skan pisma do szefa MSZ Zbigniewa Raua.

Prezydentowi Warszawy szybko odpowiedział wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Który podkreślił, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zamierzało udzielać ambasadzie Rosji wsparcia w organizowaniu Dnia Zwycięstwa.

- Uprzejmie też informuje pana prezydenta, że MSZ RP nie jest organem władnym do zakazywania uroczystości na terenie Warszawy. W przypadkach prawem przewidzianych może to zrobić prezydent Miasta Warszawy – dodał Przydacz.

Uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa mogą zostać potraktowane jako okazja do przeprowadzenia prowokacji – obawiają się władze nie tylko Warszawy, lecz także Berlina. Stolica Niemiec zabroniła eksponowania rosyjskich, ale i ukraińskich barw narodowych w okolicach pomników w dniach 8-9 maja.

RadioZET.pl/PAP

