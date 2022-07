Rottweiler pogryzł kobietę, która chroniła swojego psa. Policja zatrzymała opiekuna zwierzęcia

Do roku pozbawienia wolności grozi 37-latkowi, który pod wpływem alkoholu nie upilnował agresywnego psa. Rottweiler ranił kobietę i zagryzł yorka. Niebezpieczne zwierze trafiło pod obserwację.

Minionej niedzieli wieczorem przy ul. Cygańska Góra w Gdańsku 46-latka została pogryziona przez psa. Jak ustalili policjanci, kobieta wyprowadzała swojego psa na spacer, gdy w pewnym momencie podbiegł do niej agresywny rottweiler. 46-latka, bojąc się o swoje zwierzę, wzięła go na ręce i wtedy została zaatakowana przez psa i pogryziona w okolicy przedramienia. Opiekun psa, zamiast pomóc kobiecie, uciekł. Pokrzywdzona trafiła do szpitala.

W międzyczasie policjanci otrzymali zgłoszenie, że na ul. Beethovena ten sam pies zagryzł psa rasy york. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce i zatrzymali 37-latka z Gdańska. Mężczyzna w sposób nieodpowiedzialny opiekował się rottweilerem. Agresywne zwierzę zostało przewiezione przez funkcjonariuszy do lecznicy weterynaryjnej na obserwację.

Rottweiler pogryzł kobietę

Badanie alkomatem wykazało, że 37-latek w chwili zatrzymania był pod wpływem prawie 3,5 promila alkoholu. W takim stanie bez kagańca i smyczy wyszedł na spacer z psem swojego kolegi. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty za nieumyślne spowodowanie obrażeń ciała u pokrzywdzonej na skutek ugryzienia przez psa, który był pod jego opieką. Grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Policja przypomniała: "osobą bezpośrednio odpowiedzialną za psa jest jego właściciel lub osoba, która w danym momencie opiekuje się nim. Wszyscy właściciele i opiekunowie psów, niezależnie od ich rasy, są zobowiązani do zachowania ostrożności. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pies powinien być wyprowadzany na smyczy, a jeżeli przejawia agresję wobec ludzi czy innych zwierząt, powinien mieć założony kaganiec".

