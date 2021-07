Rowerzyści wypraszani z pociągów na trasie Gdynia-Hel. "Czyje są te rowery?"

O sprawie poinformował Radio ZET pan Karol, który ze znajomymi w niedzielę wracał rowerami z Pucka. Wsiedli do pociągu, który - według rozkładu - nie był przystosowany do przewozu rowerów.

- Ale że były w nim wieszaki, to powiesiliśmy na nich rowery i jechaliśmy, tym bardziej że nie było tłoku - opowiada słuchacz Radia ZET. Wszystko zmieniło się, gdy na jednej ze stacji do pociągu jadącego do Gdyni weszła konduktorka.

- Jak tylko zobaczyła rowery przez szybę to wpadła, rozjuszona, z pytaniem: czyje są te rowery? Proszę natychmiast opuścić ten pociąg! - opowiada rowerzysta, który musiał wysiąść na przystanku w Redzie.

Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego tłumaczy, że większość pociągów nie przyjmuje rowerów po to, by uniknąć tłoku i zadbać o szybkie postoje na przystankach.

- Każde przedłużenie czasu postoju powoduje, że wszystkie kolejne pociągi lawinowo łapią opóźnienie. A doświadczenia pokazały, że właśnie wnoszenie i wyjmowanie rowerów wydłuża czas postoju - mówi Radiu ZET Michał Piotrowski.

Po co zatem wieszaki na rowery w pociągach, które rowerów nie przyjmują? - To błąd. Poprosiliśmy przewoźnika, spółkę PolRegio, o to żeby używał wagonów bez takich wieszaków albo zdemontował te wieszaki. Po to, by nie wprowadzać dodatkowego zamieszania - tłumaczy rzecznik urzędu marszałkowskiego.

RadioZET