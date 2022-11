Potworne odkrycie na polu kukurydzy. Mieszkaniec natychmiast zgłosił sprawę policji

O sprawie poinformował „Nasz Głos Poznański”. Sierż. szt. Łukasz Paterski z biura prasowego poznańskiej policji potwierdził w rozmowie z PAP, że makabrycznego odkrycia dokonano w poniedziałek, na polu, na granicy Wir i Lubonia.



Policjant przekazał, że około godz. 16 mieszkaniec Lubonia znalazł leżące na ziemi ludzkie zwłoki. Paterski dodał, że ciało było w znacznym stopniu rozkładu. - Na tę chwilę brak jest możliwości identyfikacji - przekazał.

Wiry i Luboń. Zwłoki w znacznym stopniu rozkładu na polu kukurydzy

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak powiedział PAP, że ciało “zostało zabezpieczone do sekcji zwłok”. Ze względu na stan ciała, do identyfikacji najprawdopodobniej niezbędne będą badania DNA.



Według nieoficjalnych informacji PAP wstępne ustalenia nie wskazują na okoliczności, by do śmierci znalezionej osoby przyczyniły się osoby trzecie.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Anna Jowsa