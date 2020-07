Ruda Śląska. Nie żyje maltretowane niemowlę. Są wyniki sekcji zwłok

Miesięczny chłopczyk z Rudy Śląskiej zmarł w środę w szpitalu. Trafił do placówki z zespołem dziecka maltretowanego. Prokuratura ujawniła wyniki sekcji zwłok. Przyczyną śmierci chłopca był rozległy uraz czaszkowomózgowy.

W ubiegłą środę miesięczny chłopczyk z Rudy Śląskiej trafił do katowickiego szpitala w skrajnie ciężkim stanie. Niemowlę transportowane było śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wcześniej lekarze go reanimowali. Niestety dziecko zmarło w szpitalu.

Nie żyje maltretowane niemowlę z Rudy Śląskiej. Sekcja zwłok

Sekcja zwłok miesięcznego chłopca była zaplanowana na czwartek. Jej ustalenia są kluczowe dla dalszych losów postępowania w tej sprawie. Prokuratura przekazała wyniki sekcji.

Rozległy uraz czaszkowomózgowy był przyczyną śmierci miesięcznego chłopca z Rudy Śląskiej, który w środę zmarł w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

– poinformowała Prokuratura Okręgowa w Gliwicach, która przejęła śledztwo w tej sprawie.

Rzeczniczka prok. Joanna Smorczewska dodała, że prokuratura w piątek przesłuchuje zatrzymanych w środę rodziców dziecka – 29-letnią matkę i 30-letniego ojca.

Liczne obrażenia na ciele dziecka

Lekarze Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach w środę przez sześć godzin walczyli o życie miesięcznego chłopca. Według medyków trafił on do szpitala z zespołem dziecka maltretowanego — miał uraz głowy oraz liczne obrażenia wewnętrzne i złamania. Najprawdopodobniej powstawały one od dłuższego czasu.

Chłopiec miał także starsza siostrę. W 2019 roku także trafiła ona do szpitala. Według oficjalnej wersji, dziecko wypadło z rąk niepełnosprawnej matki, która porusza się na kulach.

RadioZET.pl/PAP