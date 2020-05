Do pięciu lat więzienia grozi 28-letniemu rudzianinowi podejrzanemu o pobicie bezdomnego mężczyzny i zmuszanie go do określonego zachowania. Koledzy oprawcy nagrali wszystko telefonem komórkowym. Bulwersujący jest fakt, że ta sytuacja miała miejsce w centrum miasta, a nikt ze świadków nie powiadomił policji.

Do przestępstwa doszło na początku maja w godzinach popołudniowych na jednym przystanków w centrum Rudy Śląskiej. - Napastnik najpierw znęcał się nad bezdomnym, zmuszając go do wykonywania poniżających poleceń, a w kolejnym dniu pobił siedzącego na przystanku 56-latka - podała policja.

Kryminalni z rudzkiej komendy namierzyli sprawcę. To mężczyzna związany ze środowiskiem pseudokibiców. Policjanci w jego telefonie znaleźli dwa nagrania, na których zarejestrowano atak na bezdomnego.

Na opublikowanym na stronie i Twitterze policji filmiku widać, jak bandyta zmusza bezdomnego, żeby przed nim ukląkł. Potem kopie mężczyznę i okłada go pięściami, zadaje wiele ciosów w twarz. Ofiara krzyczy, próbuje schronić się za wiatą przystanku.

W czasie gdy sprawca okładał 56-letniego bezdomnego, ulicą przejeżdżały samochody, a chodnikiem po drugiej stronie ulicy przechodzili piesi. Nikt jednak nie pomógł bezdomnemu, nikt nie zdecydował się nawet na krótki anonimowy telefon informujący policjantów o zajściu

- podkreśla rudzka komenda.Zatrzymany przyznał się od popełnionych przestępstw. Śledczy przedstawili mu dwa zarzuty, a prokurator objął go policyjnym dozorem. Za uszkodzenie ciała i zmuszanie do określonego zachowania grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

RadioZET.pl/PAP/KMP Ruda Śląska