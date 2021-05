Do dramatycznego wypadku doszło w środę wieczorem w Rudzie Śląskiej, tuż za przejazdem kolejowym. Kierowca nie zwolnił przed torami, co mogło kosztować go utratę życia. W wyniku utraty kontroli nad pojazdem wyleciał w powietrze. Samochód uderzył w budynek, skończyło się jedynie na niegroźnych obrażeniach głowy.