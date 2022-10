Do katastrofy szybowca doszło we wsi Kościelec w okolicy lotniska Rudniki (woj. śląskie). Informacja o zdarzeniu dotarła do służb o godzinie 12:19 – poinformował mł. bryg. Kamil Dzwonnik z Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie.

Lotnisko Rudniki. Szybowiec rozbił się w lesie

Na miejsce wysłano osiem zastępów ratowniczo-gaśniczych. – Po dotarciu do wraku szybowca i wydobyciu z niego poszkodowanych osób zostały one przekazane przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego. Niestety, lekarz stwierdził zgon tych osób. Jest to dwóch mężczyzn – powiedział Dzwonnik. Jak dodał, działania strażaków polegają teraz na zabezpieczeniu miejsca wypadku.

Rzeczniczka częstochowskiej policji Sabina Chyrap-Giereś powiedziała PAP, że okoliczności wypadku będą ustalali przedstawiciele prokuratury, policji oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

RadioZET.pl/PAP