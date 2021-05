Rudniki. Szybowiec runął na ziemię. Kobieta w szpitalu

Szybowiec uległ awarii podczas startu na lotnisku Rudniki koło Częstochowy i spadł na ziemię. Poszkodowana została kobieta, która siedziała za sterami. Trafiła do szpitala - podał TVN24.

Do groźnego wypadku doszło na lotnisku aeroklubowym Rudnikach koło Częstochowy. Szybowiec rozbił się podczas startu maszyny z wyciągarki. Pilotująca go kobieta została przewieziona do szpitala. Nie wiadomo jeszcze, czy doznała poważnych obrażeń.

Kamil Dzwonnik z częstochowskiej straży pożarnej powiedział TVN24, że zgłoszenie o zdarzeniu strażacy otrzymali o 12:18. W chwili przyjazdu strażaków na lotnisko w Rudnikach pilotująca szybowiec kobieta znajdowała się już w ambulansie, gdzie była jej udzielana pierwsza pomoc medyczna. Następnie trafiła ona do szpitala w Częstochowie.

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i pomagali innym służbom w ich działaniach.

Rudniki. Szybowiec runął na ziemię, ranna kobieta w szpitalu

Na lotnisko w Rudnikach pracują już eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Dokonają oni oględzin szybowca, a także samego lotniska, aby ustalić, co było przyczyną wypadku.

RadioZET.pl/TVN24/PAP