Zwłoki ciężarnej kobiety w mieszkaniu. „Mamy podejrzanego, szuka go policja”

Martwą 37-letnią kobietę w ciąży znaleźli jej rodzice we wtorek w mieszkaniu w Rumi. Policja ustaliła sprawcę, ale do tej pory nie udało się go zatrzymać.

Jak powiedział w piątek Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, wobec podejrzanego o zabójstwo sformułowano zarzuty i skierowano wniosek o tymczasowe aresztowanie do Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Czekamy na decyzję sądu ws. aresztowania, jeśli ta zapadnie, prokurator wyda list gończy za podejrzanym

- powiedział Mariusz Duszyński

Z uwagi na poszukiwania zabójcy śledczy nie zdradzają szczegółów zbrodni.

