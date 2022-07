Ruszyła zbiórka na "polski dron" dla Ukrainy. "Ich potrzeby są ogromne"

Rozpoczęła się kolejna polska akcja pomocowa dla wojska ukraińskiego. Organizatorzy zbierają pieniądze na drony "Warmate" od polskiej firmy WB Electronics. "Postanowiliśmy stworzyć zbiórkę [...], tym razem na naprawdę polski oręż" - piszą organizatorzy. Jak zauważają, teraz akcja dotyczy, w pełni polskiej produkcji, dronów "Warmate". To już kolejne tego typu przedsięwzięcie w polskim internecie.

Pomysłodawcą zbiórki jest Jarek Sterkowicz, który zorganizował ją wraz z Mateuszem Kaczyńskim. Postanowili oni wesprzeć stronę ukraińską w wojnie. "Pamiętacie »polskiego« Bayraktara? Teraz czas na naprawdę polskie drony bojowe dla Ukrainy! Wraz z kilkoma przyjaciółmi postanowiliśmy stworzyć zbiórkę, by wspomóc Ukrainę tym razem naprawdę polskim orężem. Uwierzcie, w kwestii dronów naprawdę nie mamy się czego wstydzić" - napisali organizatorzy zbiórki na stronie pomagam.pl, gdzie można dokonać dobrowolnej wpłaty.

"Zbieramy na zestaw dwudziestu efektorów (dronów - amunicja krążąca Warmate) oraz część naziemną służącą do obsługi. Producentem jest polska firma WB Electronics i mamy jej deklarację, że weźmie na siebie stronę organizacyjną w postaci kontaktów ze stroną obdarowaną, transportu i przekazania" - napisano w dalszej części.

Ukraina prosi o polskie drony

- Ukraińcy sami deklarowali, że potrzebują więcej Warmate. Widocznie drony Grupy WB dobrze spisują się na froncie - czy jako amunicja krążąca, czy jako środek rozpoznawczy, to co za różnica? Ich potrzeby są ogromne, a wobec tragedii wojny i tego, że porażka Ukrainy byłaby ogromnym problemem także dla Polski, powinniśmy im pomagać. Jeżeli możemy im dostarczyć polską broń, a oni jej pożądają, to tylko lepiej! - mówi Radiu ZET Bartłomiej Kucharski, ekspert w dziedzinie wojskowości.

Nie pierwsza tak zbiórka

Zbiórka rozpoczęła się 12 lipca i już teraz wpłacono ponad 100 tys. zł. Jak deklarują organizatorzy, potrzebne są 4 mln zł. Trwa też zbiórka na tureckiego drona Bayraktar TB2, którą zainicjował Sławomir Sierakowski. Zebrano już ponad 14 mln z 22,5 wymaganych.

To nie pierwsze tego typu akcja pomocowa. Litwini również zrobili zbiórkę na Bayraktara, jak i sami Ukraińcy, którzy w trzy dni zebrali wymagane środki na zakup aż czterech dronów.

RadioZET.pl