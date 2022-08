"Ryby pracują, ogonek chodzi". Tak TVP uspokaja po katastrofie na Odrze

TVP oszczędnie informowało o katastrofie ekologicznej na Odrze, gdy z rzeki wyławiano w kolejnych dniach kolejne tony martwych ryb. W dniach największego kryzysu główne wydanie "Wiadomości" TVP poświęciło tematowi Odry kilkadziesiąt sekund w połowie wydania.

Sytuacja na rzece stabilizuje się powoli, z uwagi na wysokie temperatury i cofkę, która spowalnia spływ śniętych ryb. Mimo to stacja TVP Info ma już narrację, w której uspokaja przed paniką i tłumaczy, że skutki katastrofy nie będą już widoczne.

Tak TVP uspokaja po katastrofie na Odrze. "Cała przyducha mija"

TVP 3 ze Szczecina wyemitowało np. materiał z rybakiem z Pomorza, który w optymistyczny sposób skomentował obecną sytuację na rzece. - Powraca do normy wszystko. Cała przyducha, czy co to jest zwane, mija już. Ryby pracują. Widać, że ogonek chodzi. Wraca do normy, ale kiedy to wszystko unormuje się całkowicie? Poczekamy - wskazał lokalny rybak w rozmowie z TVP3 Szczecin. - Natura da sobie radę z pomocą państwa – dodał rybak.

Prorządowa telewizja wyemitowała całą wypowiedź rybaka, włącznie z tym, że zakwestionował on wyławianie z Odry martwych ptaków oraz bobrów. - Nie spotkałem ani martwego ptaka, ani bobra, którego jednego pokazują cały czas w telewizji [...]. Ręce miałem wczoraj w wodzie. Nic nie mam poparzonego - dodał.

W środę 17 sierpnia Główny Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował, że próbki badań z Odry wykazały zwiększone wskazania rtęci w dwóch miejscach na Śląsku – kanałach Gliwickim i Kędzierzyńskim. Niemniej zawartość tego metalu ciężkiego nie była powodem śnięcia ryb – ustalili inspektorzy ochrony środowiska.

Zatrucie rtęcią: objawy. Po jakim czasie występują?

