22-latek podpalił się i wbiegł do restauracji. Ratował go jeden z klientów

W Ryczywole (Wielkopolskie) 22-latek oblał się łatwopalną substancją, podpalił i wbiegł do jednej z restauracji. Mężczyzna z poparzeniami został zabrany do szpitala.

Ryczywół. Do zdarzenia doszło we wtorek po południu. W środę 12 maja sprawę opisały lokalne media. Według tych relacji, 22-latek po podpaleniu wbiegł do jednej z lokalnych restauracji. Poparzony trafił do szpitala.

St. sierż. Izabela Leśnik z KPP w Obornikach powiedziała PAP, że "rzeczywiście wczoraj ok. godz. 16.30 w Ryczywole doszło do takiego zdarzenia. 22-letni mężczyzna oblał się substancją łatwopalną, następnie podpalił. Został przewieziony do szpitala". Policja nie podaje na razie więcej informacji w tej sprawie.

Ryczywół. 22-latek podpalił się i wbiegł do restauracji. Jego stan jest ciężki

Jak informuje portal TenPoznan.pl, "wiadomo, że 22-latek podpalił się sam, to potwierdzili świadkowie. Nie są jednak znane powody tego desperackiego czynu. O jego przesłuchaniu nie może być mowy".

"Płonącego mężczyznę ratował klient restauracji, który chwilę wcześniej wyszedł stamtąd ze swoim zamówieniem" - informuje "Głos Wielkopolski".

Funkcjonariusze dotarli na miejsce zdarzenia, gdy mężczyzna jeszcze się palił, a jeden z klientów pizzerii, który właśnie odbierał zamówienie, próbował ugasić ogień własną bluzą - podało Radio Poznań.

RadioZET.pl/ PAP/ TenPoznan.pl/ Głos Wielkopolski/ Radio Poznań