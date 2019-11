Rydzyk oburzony atakami „pseudodziennikarzy” na księży. „Ile Kościół wycierpiał"

Tadeusz Rydzyk ma dość krytyki mediów w stosunku do Kościoła. Idzie potężny hejt na księży – powiedział w Radiu Maryja toruński redemptorysta i wytłumaczył, jak on widzi incydent z hostią w Bełchatowie czy sprawę arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który przecież „powiedział prawdę”.

Ojciec Tadeusz Rydzyk nie zgadza się z krytycznymi komentarzami wobec księży. Tych w ostatnich dniach w polskim internecie nie brakuje. To m.in. za sprawą reportażu ''Czarno na białym'' TVN24, ujawniającego kulisy władzy arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Głośno jest też o księżach z Bełchatowa, którzy wezwali do kościoła policję, gdy 13-latek na ich oczach wypluł hostię.

Do sprawy odniósł się w Radiu Maryja sam dyrektor rozgłośni.

Idzie potężny hejt na księży, chociażby to, co z Najświętszym Sakramentem zrobił 13-latek. Wypluł Hostię i później włożył do kieszeni. Ksiądz zwrócił uwagę, wezwał policję, bo to jest świętokradztwo

- mówił Rydzyk. W tym kontekście nawiązał do Tomasza Sekielskiego, który w ostrych słowach skrytykował zachowanie duchownych. Jak stwierdził, autor filmu „Tylko nie mów nikomu” "sugeruje, że wszyscy księża to pedofile, najgorsza kategoria ludzi w społeczeństwie, co jest nieprawdą". A zamiast tego, zdaniem Rydzyka, Sekielski powinien mówić „o wielkich bohaterach, o wielkich świętych, o tym, ile Kościół wycierpiał i tak dalej”.

Zdaniem ojca Rydzyka, „niewybredny atak na księży” powrócił. Chodzi tu również o atak na arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, „który powiedział prawdę”.

Wybitny teolog, filozof, wybitny profesor i doktor habilitowany na najlepszych uniwersytetach w świecie powiedział prawdę i jaki hejt, wyzwiska najgorsze, jakieś krzyki i awanturowanie się pod pałacem biskupim?

- pytał Rydzyk. Jak stwierdził, na takie zachowania nie może być zgody, bo to wzbudzanie nienawiści.

To jest wykorzystywanie do rozszerzania nienawiści, mediów, mediów społecznościowych, internetu, mówienie na cały świat dlatego, bo oni są bogami ci pseudodziennikarze. Oni są bogami, bo wyjdzie gdzieś w jakimś TVN-ie, Polsacie, dawniej jeszcze w Superstacji, czy w gazetach

– podsumował redemptorysta w Radiu Maryja.

RadioZET.pl/Radio Maryja