Ojciec Tadeusz Rydzyk apeluje o udział w XXII Pielgrzymce Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. ''Mówią, że trwa pandemia, ale przecież trzeba żyć. Idziesz do sklepu, uprawiasz sport, idziesz do pracy, nie bój się kościoła i Jasnej Góry'' - pisze toruński redemptorysta.

XXII Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę odbędzie się w sobotę (22 maja). Na stronie internetowej toruńskiej rozgłośni o. Tadeusz Rydzyk wzywa wiernych do udziału w tym wydarzeniu. ''Nabierzmy u cudownej Jasnogórskiej Matki ducha, żeby żadne siły nie zdołały żadnego z was, młodzi przyjaciele, zniszczyć. Skończmy wreszcie ze strachem i straszeniem Kościołem. Przybywajcie!'' – zachęca zakonnik.

Rydzyk organizuje pielgrzymkę: "Mówią, że trwa pandemia, ale przecież trzeba żyć"

Dyrektor Radia Maryja pisze, że mimo trwającej pandemii koronawirusa ''trzeba żyć''. ''Idziesz do sklepu, uprawiasz sport, idziesz do pracy, nie bój się kościoła i Jasnej Góry. Plac jasnogórski jest duży. Będziemy na wolnym powietrzu [...] Przybywajcie prywatnymi pojazdami, pociągami i autobusami. Szczególnie dziękujemy młodym i starszym organizatorom. Przybywajcie!'' - kontynuuje o. Rydzyk.

Hasłem przewodnim sobotniej pielgrzymki są słowa bł. Carlo Acutisa: "Mój plan na życie – być zawsze zjednoczonym z Jezusem". "Kochani, prosimy Was, komu zależy na młodych, niech zaprosi, zachęci, pomoże, by w sobotę Twoja koleżanka, kolega, siostra, brat, dziecko, wnuk, wnuczka przybyli do Matki Najświętszej. Skończmy z odkładaniem ważnych dla życia spraw na potem. Wszystko, co ważne, róbmy na wczoraj. Zacznijmy żyć, dobrze żyć!" - podsumowuje toruński redemptorysta.

GIS ogłosił wytyczne ws. pielgrzymek w trakcie epidemii

Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas epidemii Covid-19. Zgodnie z nimi 300 to maksymalna liczba pątników w pielgrzymce, nie licząc osób w pełni zaszczepionych. Według GIS rekomendacje mają zapewnić bezpieczeństwo pątnikom i wszystkim postronnym na szlaku pielgrzymki, a także utrzymać sprawną logistykę przemieszczania się z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego.

Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek zwróciła się do organizatorów pielgrzymek o dostosowanie swoich planów organizacyjnych do wytycznych GIS, z wykorzystaniem ubiegłorocznych doświadczeń bezpiecznej logistyki w warunkach pandemii.

"W imię miłości bliźniego trzeba pamiętać o innych pątnikach i wielu ludziach goszczących pątników na trasie. Przestrzeganie uciążliwych przepisów i niewygody z tym związane są też pewną formą głębszej pokuty" - wskazano w komunikacie Rady KEP.

RadioZET.pl