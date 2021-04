Rydzyk prosi o pieniądze dla swojej uczelni. ''Tylu mamy dobrych Polaków''

Tadeusz Rydzyk, toruński redemptorysta i dyrektor Radia Maryja oraz Telewizji Trwam w wywiadzie dla ''Naszego Dziennika'' przekonywał, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu formuje i kształci przyszłe elity bez ''toksycznych ideologii''.

- Widzimy, że jest ogromny problem z budowaniem ducha, kształtowaniem charakteru i osobowości, z formacją intelektualną. Musimy stać przy Panu Bogu. Jezus Chrystus jest pierwszym Formatorem, jego mamy naśladować - mówił redemptorysta.

Rydzyk prosi o pieniądze. ''Pomóż uczelni, która nie jest skażona marksizmem''

W dalszej części wywiadu Rydzyk poruszył temat utrzymania i finansowania toruńskiej uczelni. - Tak marzę o tym, by ludzie, którzy odnieśli sukces, prowadzą firmy, spółki, biznesy, zechcieli pomóc młodym ludziom, by mogli oni studiować na naszej uczelni - powiedział i dodał: ''Ci, co mają firmy, niech się zastanowią: może byś chciał coś dobrego zrobić z myślą o przyszłości? To jest też praca dla nas, dla Ojczyzny, dla ludzi, ale i dla nieba [...] Uczyń coś dla tej młodzieży, pomóż uczelni, która jest bezpieczna, jeżeli chodzi o formowanie, nie jest skażona marksizmem''.

- Tylu mamy katolików, dobrych Polaków. Gdyby zechcieli przekazywać stały datek na naszą uczelnię, przeznaczać odpis podatkowy na dobry cel… Może Czytelnicy ''Naszego Dziennika'' pomogliby znaleźć takich ludzi, powiedzieliby im o naszej uczelni? - zapytał Rydzyk.

