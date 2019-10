Rydzyk znów o bezdomnym z Warszawy. Emocjonująca relacja w Radiu Maryja

Ojciec Rydzyk zdradził w audycji "Aktualności dnia" w Radiu Maryja, że bezdomny Stanisław z Warszawy, od którego toruński redemptorysta dostał dwa samochody, skończył AWF i nieszczęśliwie ożenił się z milicjantką. „Wiemy, jacy to milicjanci różni byli. A on porządny, sierotą był, wychowały go ciocie, dobrze go wychowały” – opowiadał Rydzyk.

Pan Stanisław kupił żonie i córce po mieszkaniu, a niedługo potem sam został wyrzucony na ulicę. Wtedy niespodziewanie wygrał w totolotka ponad milion złotych.

Przyjeżdża do Warszawy i patrzy a tu trójka - już mi się zwróciło. Czwórka! Piątka! - już nie jestem bezdomnym. A tu szóstka. Wtedy wygrał, jak opowiadał, 1 milion 350 tysięcy relacjonował Rydzyk

A za część wygranych pieniędzy bezdomny kupił dwa golfy – ciemnozielony i czerwony. Te później podarował Radiu Maryja. Jak dowiadujemy się z rozgłośni, do przekazania aut doszło „16 lub więcej lat temu”. "Jeżdżą do dzisiaj" - zapewnił Rydzyk. Niestety pan Stanisław zmarł.

Jak tłumaczył Rydzyk, do zdradzenia szczegółów niezwykłej historii pana Stanisława skłoniły go krytyczne komentarze "nienawistników" kierowane w jego stronę. Duchowny przytacza tu m.in. przykład politycznej opozycji, która mówi o pieniądzach, jakie Rydzyk otrzymuje od rządu (czemu on stanowczo zaprzecza). - Były takie ruchome, obwoźne (billboardy - red.) i pisali tam, że PiS mi daje . (...) Opowiadają różne bzdury - stwierdził Rydzyk.

RadioZET.pl/Radio Maryja